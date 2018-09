467 Milliarden Dollar Trump droht China mit noch höheren Zöllen

US-Präsident Donald Trump hat China im laufenden Handelsstreit mit weiteren Importzöllen gedroht. „Die 200 Milliarden, über die wir sprechen, könnten in Abhängigkeit von der Entwicklung sehr bald umgesetzt werden. Zu einem gewissen Grade hängt es an China“, sagte Trump am Freitag. „Und ich hasse es zu sagen, aber dahinter sind weitere 267 Milliarden Dollar, die kurzfristig angeordnet werden können, wenn ich es will. Das ändert die Gleichung“.