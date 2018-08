Ab Dienstag: Afghanischer Präsident kündigt dreimonatige Waffenruhe mit Taliban an

KabulAfghanistans Präsident Ashraf Ghani hat trotz der zuletzt heftigen Kämpfe um die Stadt Ghasni eine Waffenruhe mit den Taliban angekündigt. „Der vorbehaltliche Waffenstillstand beginnt morgen und wird so lange dauern, wie ihn die Taliban bewahren und respektieren“, sagte Ghani am Sonntag in Kabul.