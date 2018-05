Abstimmungsergebnis: Macron und May begrüßen Ausgang des Referendums in Irland

Die Volksabstimmung sei ein beeindruckendes Zeugnis der Demokratie, mit einem klaren und unzweideutigen Ergebnis, erklärte May und gratulierte dem irischen Volk und dem erfolgreichen Ja-Lager. In ihrer Stellungnahme erwähnte die Premierministerin Nordirland nicht. Dort bleiben die Beschränkungen für Abtreibungen bestehen. Allerdings könnte mit dem Referendum in Irland der Druck auf Nordirland wachsen, dem Beispiel zu folgen.