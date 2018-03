Ägäis Türkische Küstenwache rammt offenbar griechisches Patrouillenboot

13. Februar 2018 , aktualisiert 13. Februar 2018, 10:36 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Ein Zusammenstoß von Schiffen der griechischen und türkischen Küstenwache heizt den Konflikt in der Ägäis weiter an. Es ist bereits der zweite in diesem Jahr.