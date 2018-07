Afghanistan und Pakistan: Mögliche Annäherung – Kabul lädt pakistanischen Wahlsieger Khan ein

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind angespannt. Sie beschuldigen sich gegenseitig, Terroristen zu beherbergen. In einer Fernsehansprache am Tag nach der Parlamentswahl hatte Khan erklärt, dass Afghanistan in den vergangenen Jahrzehnten enorm unter Krieg und Gewalt gelitten habe. Pakistan sei bereit, sich für Frieden in Afghanistan einzusetzen. Khan könne sich darüber hinaus in der Zukunft offene Grenzen mit Afghanistan vorstellen, ähnlich wie in der Europäischen Union.