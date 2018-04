Analyse: Erdogan zieht Wahlen vor – logische Entscheidung, falsches Signal

Nicht einmal einen Tag später ist die Wahlverlegung beschlossene Sache. Staatschef Erdogan gab am Mittwochnachmittag bekannt, die Wahlen vorzuziehen. Er hat es eilig: Bereits am 24. Juni 2018 sollen Türkinnen und Türken an die Urnen. Also in gut neun Wochen. Das reicht gerade einmal, um die Wahlunterlagen vorzubereiten. Nach der Ankündigung legte die Lira um 1,3 Prozent im Vergleich zum US-Dollar zu.