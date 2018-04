Analyse: Mit diesen Mitteln will die türkische Opposition Erdogan besiegen

Er erwartet weitere Ankündigungen solcher Art in dieser Woche. Am Freitag will die bis dato unbedeutende SP ihren Kandidaten bekanntgeben. „Diese Entwicklungen werden die Tendenz einer gemeinsam agierenden Opposition stärken“, prophezeit Selvi in seiner jüngsten Kolumne die Arithmetik der vorgezogenen Wahlen. Und er schlussfolgert: „Abdullah Gül wäre in dieser Gleichung das passende Gegengewicht.“