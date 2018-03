Anweisung von Tillerson: US-Botschafter sollen bei Fragen zum Klimapakt ausweichen

Trump hatte zunächst einen Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen angekündigt, weil es die USA zu viel Geld kosten und das Land im Vergleich zu anderen Staaten wie China benachteiligt würde. Im Juni ließ er die Tür für eine Rückkehr der USA zu den internationalen Klimaschutzbemühungen offen, wenn sich die Bedingungen für die USA verbesserten. Es gebe aber keine Pläne in der US-Regierung, den Text des Pariser Abkommens neu zu verhandeln oder zu ergänzen, heißt es in dem Schreiben an die Botschaften.