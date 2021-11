Asien-Europa-Gipfel Asem-Gipfel: Europas Kooperation mit Asien wichtig für Aufschwung

„In einer Welt, in der Nullsummen-Mentalität und Machtpolitik zwischen den globalen Schwergewichten die Fortschritte in allen Bereichen von Klimawandel bis Technologie beeinflussen, sind Länder zwischen den Fronten zunehmend frustriert über ihren empfundenen Mangel an Handlungsfähigkeit“, schrieb Bomassi. In dem informellen Charakter abseits steifer Verfahren wie in anderen Foren liege eine Chance, Vorschläge und Empfehlungen anzustoßen und zu entwickeln.