Atomabkommen: Außenministertreffen bringt keine Lösung zum Iran-Atomabkommen

WienBei einem Außenministertreffen in Wien zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran hat es keinen Durchbruch gegeben. Die Beratungen sollten fortgesetzt werden, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Freitag nach dreistündigen Gesprächen. Dabei werde es auch um wirtschaftliche Maßnahmen gehen. Die Konferenz in Wien war die erste Zusammenkunft der Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Russlands und Chinas mit ihrem iranischen Kollegen seit dem Austritt der USA aus dem Vertrag im Mai.