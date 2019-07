Atomabkommen: Iran: 24 Tonnen Uran angereichert

Laut dem Abkommen darf der Vorrat des Irans 300 Kilogramm nicht übersteigen. Es gestattet dem Iran aber auch, Uran anzureichern und zu exportieren. So hat das Land in den vergangenen Jahren welches nach Russland ausgeführt. Der Iran hat mit seinen Vorräten niedrig angereicherten Urans in den vergangenen Wochen die Mengenbegrenzung überschritten, aber Teheran hat nicht mitgeteilt, um wie viel.