Atomabkommen Iran hält trotz US-Vorwürfen an Raketentests fest

In dem Abkommen verpflichtet sich der Iran zum Verzicht auf die Urananreicherung, als Gegenleistung werden Sanktionen aufgehoben. In der Resolution heißt es zudem, der Iran sei aufgerufen, acht Jahre lang auf den Test von ballistischen Raketen zu verzichten, die Atomsprengköpfe tragen können. Die USA haben sich aus dem Abkommen zurückgezogen und Sanktionen wieder in Kraft gesetzt.