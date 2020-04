Außenhandel Peking meldet leichte Stabilisierung der Exporte im März

Während die Exporte im März einen Wert von umgerechnet 185,15 Milliarden US-Dollar (169,2 Milliarden Euro) erreichten, lag der Wert der Einfuhren bei 165,25 Milliarden Dollar. Dass sich das Coronavirus nach China nun auch im Rest der Welt ausgebreitet hat, ist eine Belastung für den Handel. Während die Produktion in China wieder anläuft, steht die Wirtschaft in vielen anderen Region der Welt still.



Die schrumpfende Nachfrage auf dem internationalen Markt werde sich auch in China bemerkbar machen, sagte Li Kuiwen, Sprecher des chinesischen Statistikamts. Die Schwierigkeiten, mit denen Chinas Außenhandel konfrontiert ist, seien „nicht zu unterschätzen“.