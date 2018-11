Beitrittsverhandlungen EU-Kommissar Hahn fordert Ende der Beitrittsgespräche mit der Türkei

06. November 2018 , aktualisiert 06. November 2018, 14:04 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Schon lange stehen die Beitrittsverhandlungen der Türkei in die EU still. Diesen Prozess will ein EU-Kommissar nun beenden.