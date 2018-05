Besuch der Bundeskanzlerin: China und Deutschland wollen Kooperation ausbauen

In der Unsicherheit über das geplante Gipfeltreffen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump appellierten Merkel und Chinas Regierungschef Li Keqiang zuvor an beide Führer, an den Verhandlungen festzuhalten. Es komme auf eine friedliche Lösung der Probleme durch Dialog an, sagte Li nach ihrem Treffen. Es gebe Anzeichen für eine Entspannung in dem Konflikt um Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm. „Alle sollten weiter daran arbeiten.“ Merkel sagte, sie hoffe, dass es zu einer atomaren Abrüstung komme. Man habe dazu „sehr hoffnungsvolle Dinge gesehen“.