Brexit-Abkommen Premier Johnson droht offenbar Rebellion in eigenen Reihen

Das Vorgehen der Regierung schädige Großbritannien enorm, sagte Ex-Premierminister Gordon Brown (Labour) am Freitag dem Sender BBC. Ab Montag soll über das Gesetz im Unterhaus debattiert werden. Der deutsche Botschafter in London, Andreas Michaelis, übte bei Twitter ebenfalls scharfe Kritik am Vorgehen der britischen Regierung: „In mehr als 30 Jahren als Diplomat habe ich keine so schnelle, absichtliche und tiefgreifende Verschlechterung einer Verhandlung erlebt.