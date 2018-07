Britische Kronkolonie stemmt sich gegen Brexit: Wie Spanier und Briten um Gibraltar ringen

Miguel Vermehrens Vita ist typisch für Gibraltar. Der Kommunikationsexperte mit österreichischem Akzent ist eine Mischung aus vielen Kulturen, aber im Herzen doch sehr britisch. Sein Vater war deutscher Fernsehkorrespondent in Spanien. Er selbst ging in England zur Schule, arbeitete teilweise in Deutschland, blieb dann aber doch in Spanien hängen. Sein Job ist es, Gibraltar in Spanien zu promoten. Vermehren ist Chef der Presseabteilung der Regierung von Gibraltar. Kein einfacher Job, denn die Spanier wollen den an der Meerenge zu Afrika gelegenen Felsen wieder zurück haben. Bisher freilich ohne Erfolg. Spanien hat selbst zwei Exklaven in Marokko, Ceuta und Melilla, die dann konsequenterweise auch zur Disposition stünden.