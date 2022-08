Bundeswehr: Deutschland will Militär-Präsenz in Indo-Pazifik ausweiten

Deutschland will seine militärische Präsenz im Indo-Pazifik-Raum ausweiten. „Im kommenden Jahr wird sich das Heer an einer Übungsserie mit unseren Wertepartnern in Australien beteiligen“, sagte Generalinspekteur Eberhard Zorn in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. „Die Marine wird ebenso in den Indo-Pazifik zurückkehren, aber diesmal mit einem Flottenverband, bestehend aus mehreren Schiffen.“