 Charles Michel: Nach Rücktrittsgesuch – Partei des belgischen Premiers gegen Neuwahlen

Michel, der seit 2014 eine Mitte-Rechts-Koalition führt, hatte am Dienstagabend überraschend seinen Rücktritt angekündigt und dem König sein Rücktrittsgesuch überreicht. Kurz zuvor hatten Sozialdemokraten und Grüne im Parlament einen Misstrauensantrag gegen Michel angekündigt. Mit ihm sollte der 42-Jährige aufgefordert werden, innerhalb von 48 Stunden politische Kursänderungen vorzunehmen. König Philippe will vermutlich erst am Mittwoch über das Gesuch entscheiden. Da in Belgien ohnehin im Mai 2019 ein neues Parlament gewählt wird, könnte der König theoretisch Michel erneut mit einer Regierungsbildung für die nächsten fünf Monate beauftragen.