Coronakrise: Schwedische Regierung schnürt Konjunkturpaket in Rekordhöhe

Allerdings ist dieser Kurs in der Coronakrise umstritten. So ist die Zahl der Todesopfer mit 5865 recht hoch, etwa im Vergleich mit den nordischen Nachbarn: In Norwegen starben in Zusammenhang mit Covid-19 nach Angaben der Johns Hopkins University bislang 267 Menschen, in Finnland 339 und in Dänemark 638.