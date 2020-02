Coronavirus Warum in Hongkong jetzt das Toilettenpapier knapp wird

In Peking gab es bis Montag 337 nachgewiesen Fälle und zwei Tote. In Shanghai waren es 295 Erkrankte und ebenfalls ein Toter. Am schwersten betroffen sind weiterhin die zentral chinesische Stadt Wuhan und die Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich im Dezember ausgebrochen war. 29.631 der insgesamt mehr als 40.000 Erkrankungen wurden dort nachgewiesen. 871 der bislang 909 Todesfälle in China ereigneten sich in Hubei.



Allerdings erinnern sich viele Hongkonger an die Sars-Lungenkrankheit vor 17 Jahren. Sie kostete weltweit insgesamt 774 Menschen das Leben. 349 Todesopfer gab es auf dem gesamten chinesischen Festland – 299 in Hongkong. Viren haben an einem der am dichtesten besiedelten Orte der Welt eben leichtes Spiel.