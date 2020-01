Coronavirus Was die neue Lungenkrankheit für Chinas Wirtschaft bedeutet

Nimmt der Ausbruch aber ähnliche Ausmaße wie vor 17 Jahren die Lungenkrankheit Sars an, wird Chinas Konjunktur das zu spüren kriegen. Über Wochen kam das Land in der Krise, die am Ende 800 Todesopfer forderte, praktisch zum Stillstand. Die Auswirkungen waren auch in ganz Asien und darüber hinaus zu spüren. Die Aktienmärkte, ob in China, Singapur, Hongkong oder Taiwan, verloren an Boden – besonders betroffen: Hongkong. Obwohl sich dort damals nur weniger als ein Promille der Bevölkerung mit dem Virus infiziert habe, sei der Konsum „regelrecht eingebrochen“, zitiert das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung einen Strategen der Bank Goldman Sachs. Tourismusmanager und Fluggesellschaften mussten seinerzeit mit einem dicken Minus leben. Reisende blieben völlig weg, viele Hotels in Asien standen leer. Experten schätzten 2004, dass sich die weltweiten Kosten der Pandemie womöglich auf mehr als 40 Milliarden US-Dollar beliefen.



Nach Einschätzung von JPMorgan könnte das neue Coronavirus in China nun „deutliche Abwärtsrisiken“ für die weitere konjunkturelle Entwicklung zu Folge haben, wenn es sich ausbreitet. Das ergab eine Studie von Ökonomen der US-Investmentbank, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Noch sei es zwar zu früh, um mögliche Auswirkungen auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu erkennen. Allerdings erkennen die JPMorgan-Experten im bisherigen Verlauf der Krankheit Parallelen zur Sars-Pandemie.