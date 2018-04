Debatten mit den Wählern: Visionen für die EU – Macron bringt Europa in die französischen Dörfer

In französischen Zeitungen ist derzeit oft zu lesen, Macron sei isoliert, weder Deutschland noch andere Länder wollten seinen Vorschlägen für eine bessere Integration und ein starkes Europa folgen. Das ist wahrscheinlich übertrieben. Alleine in Europa steht Macron aber in der Art und Weise, in der er die Gemeinschaft verteidigt. Er verlangt mehr von ihr, verfällt aber nie in die billige Masche, nationale gegen europäische Interessen auszuspielen.