Demokratiebewegung Hongkonger Aktivist Joshua Wong darf nicht bei Kommunalwahl antreten

Der junge Aktivist gilt seit der „Regenschirmbewegung 2014“ als das Gesicht der demokratischen Kräfte in Hongkong. Sein Treffen mit Außenminister Heiko Maas am Rande einer Veranstaltung im September in Berlin hatte zu heftiger Verärgerung in Peking und einer spürbaren Abkühlung der deutsch-chinesischen Beziehungen geführt.