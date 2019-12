Demokratiebewegung Hongkongs Verwaltungschef verspricht „Neuanfang“ für 2020

Angesichts der monatelangen Proteste und gewaltsamen Ausschreitungen hat Hongkongs Regierung der Stadt für 2020 einen „Neuanfang“ versprochen. In einem Brief an die Hongkonger bekräftigte Verwaltungschef Matthew Cheung am Sonntag zudem, dass eine unabhängige Kommission die Ursachen der Proteste klären soll.