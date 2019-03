Denuklearisierung: US-Regierung hält Deal mit Nordkorea bis 2020 für möglich

WashingtonTrotz des gescheiterten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hält die US-Regierung für möglich, bis zum Ende der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump 2020 eine Vereinbarung zur Denuklearisierung des Landes zu schließen. Das sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums am Donnerstag in Washington. Dies sei der Zeitplan, auf den man hinarbeite. „Wir sind nicht so weit, wie wir sein wollten, aber wir machen Fortschritte.“