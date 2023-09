Der Hype um Indien „Ich halte das Gerede von Chinas Abstieg für übertrieben“

WirtschaftsWoche: Professor Mody, Sie stellen Ihrem Heimatland Indien in Ihrem Buch „India is broken“ ein überaus kritisches Zeugnis aus. Warum sind Sie so pessimistisch?

Ashoka Mody: Wir haben in Indien den Faktor Humankapital vernachlässigt und zwar von Anfang an. Der Staat hat sich nicht um Bildung gekümmert, nicht um die Gesundheitsversorgung, nicht um lebenswerte Städte, nicht um ein faires Justizsystem, nicht um den Umweltschutz.