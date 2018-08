Die Opfer an der Heimatfront Wie Trumps Zölle amerikanische Unternehmen belasten

So weit ist es bei der Independent Can Company in Belcamp, Maryland noch nicht. Besorgt ist man allerdings auch hier. Für ihre Dosen-Herstellung braucht die Firma vor allem Stahl. Der Rohstoff mache rund 50 Prozent der Produktionskosten aus, so CEO Rick Huether. Durch die Zölle seien diese nun spürbar in die Höhe geschossen. Sie als Preissteigerungen an die eigenen Kunden weiterzureichen, sei jedoch schwierig. Zu umkämpft ist der weltweite Dosenmarkt. „Wenn wir nur fünf oder zehn Prozent teurer werden, kaufen unsere Kunden künftig im Ausland“, sagt Huether. Auch Kündigungen seien deshalb noch nicht vom Tisch.