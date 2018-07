Schwacher Yuan nährt Sorgen Kommt nach dem Handelskrieg der Währungskrieg?

Der Schrecken von 2015, als ein schneller Kursrückgang des Yuan zu massiven Kapitalabflüssen und einer Schockwelle führte, steckt heute noch allen in den Knochen. Anders als heute gab es damals keinen Grund für die plötzliche Yuan-Schwäche, was Unsicherheit an den Märkten weltweit auslöste. „Es gab 2015 Manipulationen“, berichtet Hu Xingdou. „Aber dieses Mal stimmt es mehr mit der Marktentwicklung überein.“ Der Kurs werde auch nicht viel weiter in den Keller sacken. „Die Abwertung wird aus meiner Sicht nicht unbegrenzt weitergehen.“

Anders als 2015, als die Zentralbank ihr Vorgehen nicht transparent machte, formulieren Chinas Währungshüter ihre Absichten heute auch unmissverständlich: Der Wechselkurs soll „grundsätzlich auf einem angemessenen und ausgewogenen Niveau stabil gehalten werden“, beruhigte Zentralbankchef Yi Gang die Märkte. Und der Sprecher der Devisenbehörde, Wang Chunying, versicherte: „China ist in der Lage und zuversichtlich, mit allen möglichen Herausforderungen umzugehen.“