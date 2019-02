DIHK Deutsche Firmen setzen verstärkt auf Lateinamerika

Für Lateinamerika rechnet der DIHK 2019 mit einem Exportwachstum deutscher Unternehmen von mehr als 5 Prozent. Das jährliche Ausfuhrvolumen würde sich damit von 35,5 Milliarden auf 38 Milliarden Euro erhöhen. „Das ist in den ansonsten eher schwierigen Zeiten ein überdurchschnittlicher Zuwachs“, sagte Treier. Die DIHK-Exportprognose gehe insgesamt von plus 2 Prozent aus. Mit den auch wieder zuversichtlichen Investitionsplänen deutscher Unternehmen in der Region könnte sich die Zahl an Beschäftigten in deutschen Tochterfirmen von aktuell 575.000 auf knapp 600.000 erhöhen.