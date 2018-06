Djordje Ivanov: Mazedoniens Präsident stemmt sich gegen Namenskompromiss

Griechische Medien berichteten unter Berufung auf Kreise der Partei Nea Dimokratia, dass Mitsotakis am Donnerstag oder Freitag ein Misstrauensvotum gegen Regierungschef Alexis Tsipras beantragen werde. „80 Prozent des Volkes will dieses Abkommen nicht“, sagte ND-Sprecherin Martian Spyraki der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend. Am Freitag will Tsipras das Parlament im Detail informieren.