Elektroautos Alles auf E: Wie sich die britische Autoindustrie wandeln will

Umso optimistischer ist Hofmann jetzt. Denn er sieht sein Unternehmen perfekt für die E-Wende aufgestellt. Mit Taxis, die auch in Deutschland für sogenannte Ridesharing-Angebote nachgefragt seien, und kleinen Lieferwagen bietet LEVC bereits Modelle in zwei wichtigen Segmenten an. Dabei soll es nicht bleiben: 2022 kommt ein E-Camper dazu, angedacht ist auch ein größerer Lieferwagen, und schließlich erwägt Hofmann auch die Produktion eines E-Busses. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass in zehn Jahren noch stinkende Stadtdieselbusse durch die Gegend fahren. Wir sind da erst am Anfang.“