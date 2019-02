 Elektromobilität: Frankreich investiert 700 Millionen Euro in Bau von E-Auto-Batterien

ParisFrankreich will Insidern zufolge in den nächsten fünf Jahren 700 Millionen Euro in die europäische Produktion von Batterien für E-Autos investieren. Damit solle die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern verringert werden, hieß es am Mittwoch aus dem Umfeld von Präsident Emmanuel Macron. Macron wollte seine Pläne bei einer Rede vor dem Internationalen Verband der Automotorenhersteller in Paris vorstellen.