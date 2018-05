„Er stirbt sowieso“: Kommentar von Trumps Assistentin über Senator McCain sorgt für Fassungslosigkeit

McCains Familie reagierte empört auf Sadler. Seine Frau Cindy twitterte: „Darf ich Sie daran erinnern, dass mein Mann eine Familie hat, sieben Kinder und fünf Enkel?“ Tochter Meghan McCain sagte in „The View“ zu Sadler und McInerney: „Ich verstehe nicht, in was für einer Umgebung Sie arbeiten, in der so etwas akzeptabel ist und Sie den nächsten Tag zur Arbeit kommen können, und immer noch einen Job haben.“