EU-Austritt: Bei der EU wächst bei Brexit-Verhandlungen die Zuversicht

BrüsselBei den Brexit-Verhandlungen sieht EU-Ratspräsident Donald Tusk positive Signale aus London. Premierministerin Theresa May habe neue Zusicherungen gegeben, um eine feste Grenze in Irland in jedem Fall zu vermeiden, berichtete Tusk am Dienstag in einem Schreiben an die EU-Länder. „Dies ist ein gutes Zeichen für den Rest der Verhandlungen.“ Kanzlerin Angela Merkel äußerte sich in Berlin skeptischer. Auch sie bezeichnete die Irland-Frage als zentrales Problem und sicherte Dublin volle Solidarität zu.