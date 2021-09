EU-Finanzminister Österreich gegen Aufweichung von EU-Stabilitätspakt

Am Samstag wollen die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen in Slowenien diskutieren, ob staatliche Investitionen in den Klimaschutz im Stabilitätspakt großzügiger behandelt werden sollten. Blümel zeigte sich ablehnend. „Ich werde extrem vorsichtig, wenn ich sehe, dass schon direkt am Start dieser Reformdebatte neue Ausnahmen gefordert werden.“ Denn beim Stabilitätspakt „haben wir leider Gottes immer wieder erlebt, dass Ausnahmen von genau denen gefordert oder auch genutzt wurden, die nicht willens oder in der Lage waren, die Regeln einfach einzuhalten“.