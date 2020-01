EU-Kommission Von der Leyen will bis Ende März eine Reform des Asylrechts vorlegen

Nach dem Regierungswechsel in Wien hofft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf die Unterstützung Österreichs bei der Reform des europäischen Asylrechts. Bis Ende März wolle die Kommission ein nachhaltiges Konzept für die EU vorlegen, sagte von der Leyen beim Empfang des alten und neuen österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz am Sonntag in Brüssel. Darin solle es auch um die sogenannte Dublin-Verordnung gehen, die regelt, welches Mitgliedsland für ein Asylverfahren zuständig ist. „Da brauchen wir Eure Unterstützung“, sagte von der Leyen an Kurz gewandt.