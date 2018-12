EU-Kreise Doch keine Autozölle dieses Jahr? US-Bericht verzögert sich

Ein Entwurf des Berichtes, in dem 25 Prozent Zoll auf alle ausländischen Importe empfohlen war, kursierte Anfang des Monats in Washington. Das hatte in Brüssel die Befürchtung genährt, US-Präsident Donald Trump werde noch in diesem Jahr Zölle auf europäische Pkw verhängen. Innerhalb der US-Regierung gab es nun aber offensichtlich Kritik an den Berechnungen des Handelsministeriums. Donald Trump hatte dem Ministerium den Auftrag gegeben zu prüfen, ob ausländische Autoimporte die nationale Sicherheit gefährden. Ein Gesetz aus der Zeit des kalten Krieges ermöglicht in den USA im Fall einer Gefährdung Zölle.