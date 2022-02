EU Lindner will Stabilitätspakt verbessern, aber Schuldenregeln behalten

Finanzminister Christian Lindner will die europäischen Stabilitätsregeln nachbessern, um nachhaltige Investitionen zu fördern. Die Regeln zum Schuldenabbau sollen aber nicht aufgeweicht werden, unterstrich der FDP-Chef nach einem Besuch seines italienischen Kollegen Daniele Franco am Freitag in Rom. Vor allem Italien und Frankreich hatten zuletzt auf Anpassungen gedrängt.