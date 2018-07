Euro-Gruppen-Chef Mario Centeno: Italien will EU-Haushaltsregeln einhalten

BrüsselItalien hat sich nach den Worten von Euro-Gruppen-Chef Mario Centeno bereit erklärt, die Haushaltsregeln der Europäischen Union einzuhalten. Der neue italienische Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria habe in der jüngsten Sitzung der Euro-Gruppe bekräftigt, dass sich die Regierung in Rom den Bestimmungen verpflichtet fühle, sagte Centeno am Donnerstag in Brüssel.