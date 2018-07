Euro-Zone: Fünf-Sterne-Gründer Grillo für Referendum über Italiens Verbleib in Euro

RomDer Gründer der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, hat einen Plan B verlangt, damit Italien aus der Euro-Zone aussteigen könnte, sollten die wirtschaftlichen Bedingungen das erfordern. Mit seinen am Freitag veröffentlichten Äußerungen in einem Interview dürfte Grillo Zweifel nähren, ob die von den Fünf Sternen und der weit rechts stehenden Lega getragene Regierung tatsächlich in der Euro-Zone bleiben will.