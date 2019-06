Europaparlament: Weber lotet Bündnis für die Wahl zum EU-Kommissionschef aus

„Dies wird die Grundlage sein, zu der sich der nächste Präsident der Europäischen Kommission bekennen soll, um eine breite und stabile Mehrheit im Europäischen Parlament zu haben“, heißt es in einer am Mittwochabend verbreiteten gemeinsamen Erklärung. Die inhaltliche Arbeit solle am 12. Juni beginnen und vor dem nächsten EU-Gipfel am 20. Juni abgeschlossen sein. Ob dieses Verfahren Weber den Spitzenposten sichert, ist allerdings offen.