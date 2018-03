Europarat entsetzt: Trump fordert Todesstrafe für Drogenhändler

Trump hatte am Montag bei einer Rede sein Vorhaben zur Bekämpfung von weit verbreitetem Schmerzmittel-Missbrauch in den USA vorgestellt. Er kündigte an, sich für „eine Generation drogenfreier Kinder“ einzusetzen. Das Land müsse hart mit Drogenhändlern umgehen. Opioide töteten 2016 mehr als 42.000 Menschen in den USA.