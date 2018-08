Ex-Anwalt: New York lädt Cohen zu Ermittlungen gegen Trump-Stiftung vor

WashingtonDer ehemalige Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, ist einem Medienbericht zufolge zu Ermittlungen über die Stiftung des US-Präsidenten vorgeladen worden. Die Staatsanwaltschaft von New York habe eine entsprechende Anordnung erteilt, meldete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch. Cohen hatte sich am Vortrag schuldig bekannt, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben.