„Families belong together“: Zehntausende demonstrieren gegen Trumps Migrationspolitik

Die mehr als 700 geplanten Märsche hatten Hunderttausende Teilnehmer landesweit. Marschiert wurde in einwanderungsfreundlichen Städten wie New York und Los Angeles und konservativen Orten wie Appalachia und Indiana. In Trumps Heimatstadt New York zogen Tausende Marschteilnehmer bei hohen Sommertemperaturen über die Brooklyn Bridge. Sie skandierten „Schande“ und „Donald Trump muss gehen“. Autofahrer hupten zur Unterstützung.