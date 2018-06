Migration: Trump will illegal Eingewanderte sofort abschieben

In den letzten Monaten ist die Regierung unter Trump besonders hart gegen illegale Einwanderer vorgegangen. Die US-Behörden behandeln illegal ins Land kommende Menschen systematisch als Gesetzesbrecher und nehmen sie in Haft. Da Kinder nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, werden die Familien auseinandergerissen. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden seit Anfang Mai mehr als 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt. Sie werden in eigenen Auffanglagern in der Nähe der Grenze festgehalten. Das hatte für scharfe Kritik gesorgt.