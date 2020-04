Finanzminister Steven Mnuchin: US-Regierung erwägt Staatsbeteiligung an Energiekonzernen

Die US-Regierung erwägt eine staatliche Beteiligung an den wegen niedriger Ölpreise unter Druck stehenden amerikanischen Energiekonzernen. „Wir prüfen eine ganze Reihe von Alternativen“, sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. „Sie können davon ausgehen, dass dies eine der Alternativen ist.“