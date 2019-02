 Florida: Ein Jahr nach dem Parkland-Massaker wirbt die US-Waffenlobby weiter um Mitglieder

Ein Jahr nach dem weltweit Aufsehen erregenden Schulmassaker von Parkland (Florida) hat sich an der Grundkonstellation in den USA nicht viel geändert. Die politischen Lager sind in der Waffenfrage gespalten, liefern sich ein Patt. Heißt: Weitgehende Tatenlosigkeit. Ein Gesetz, dass die Überprüfung von Waffenkäufern verschärfen soll, hat es ein Jahr nach den Schüssen in Florida nicht einmal ins Repräsentantenhaus geschafft.