NRA: Bei den US-Kongresswahlen steht viel auf dem Spiel – doch die Waffenlobby hält sich überraschend zurück

So deutet vieles darauf hin, dass die NRA in ihren Aufwendungen zum ersten Mal unter den derzeitigen Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung von Gruppen übertroffen wird, die eine schärfere Waffenkontrolle wollen. Aber so oder so spiegelt die Entwicklung eine sich verändernde politische Landschaft in Sachen Waffen wider: Eine ganze Serie von Bluttaten im Wahljahr 2018 hat Spuren hinterlassen – angefangen mit dem Amoklauf an einer High School in Parkland in Florida im Februar mit 17 Toten.