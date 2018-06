Flüchtlingspolitik: EU-Kommission fordert Staaten zu Einigung auf Asylreform auf

BrüsselDie EU-Kommission ruft die Staats- und Regierungschef der Union im Streit über die festgefahrene Asylrechtsreform zu einer Einigung auf. Die Brüsseler Behörde habe eine Agenda entworfen, die alle Bestandteile eines möglichen Kompromisses enthalte, sagte ein Kommissionssprecher am Freitag in Brüssel. Die nächste Gelegenheit für Gespräche biete sich auf dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni. Migration sei eines der vier Hauptthemen dort.